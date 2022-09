In vista dell’arrivo, domani, del documentario House of Hammer (qui il trailer), la zia di Armie Hammer ha rilasciato alcune dichiarazioni a ET, in un video che potete vedere in questa pagina. La donna sostiene che le accuse di abuso sessuale e fisico rivolte all’attore si conciliano con quelli che definisce “modelli (patterns) di terrore decennali” e aggiunge:

Non sono stata scioccata [quando ho saputo cosa gli stava accadendo]: è una [situazione] di comportamenti orribili e abusi multigenerazionali. Mio padre picchiava mia madre molto duramente e mi ricordo di aver visto schizzi di sangue e che lei mi diceva che tutto sarebbe andato bene. Non ti svegli la mattina e semplicemente diventi un mostro: cresci in base a quello che accetti. Ci dovrebbe essere un #Metoo anche per Armie : il semplice fatto che i tuoi genitori ti hanno dato alla luce non da a loro libertà di fare o dire cosa vogliono (rivedi il passaggio a circa 01” 00).

La docuserie in tre episodi racconterà le accuse sollevate contro l’attore Armie Hammer e l’oscuro retaggio della dinastia Hammer; in Italia sarà disponibile su Discovery+ in contemporanea mondiale. La fulminante ascesa al successo di Hammer si è arrestata non appena le vittime si sono fatte avanti con inquietanti storie di bondage, fantasie di cannibalismo, marchiatura. Le accuse di stupro e abuso avanzate contro Armie Hammer nel 2021 hanno scioccato gli addetti ai lavori di Hollywood e i fan in tutto il mondo. La serie inizia nel 2020, nel momento di massima ascesa dell’attore.

Ciascun episodio getta luce su un modello depravato di abusi che va ben oltre le accuse lanciate contro l’attore caduto in disgrazia. Arricchita da filmati d’archivio inediti, House of Hammer, come riporta la sinossi ufficiale, tesse una storia agghiacciante della disfunzione e malignità covate dietro decenni di potere e denaro.

I tre episodi della durata di 60 minuti sono diretti da da Elli Hakami e Julian P. Hobbs per Warner Bros. Discovery. Casey Hammer ha il ruolo di consulente. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ da venerdì 2 settembre, in modalità binge watching.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni della zia di Armie Hammer in House of Hammer? Lasciate un comnmento!

FONTE: ET