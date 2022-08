La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La campagna marketing per promuovere House of the Dragon sembra abbia raggiunto quota 100 milioni di dollari, tra acquisto di spazi pubblicitari e altre attività.

La cifra, davvero notevole, è paragonabile a quelle che sostengono molte uscite nelle sale, ma sembra aver ottenuto gli effetti sperati. David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha inviato un memo ai membri dello staff prima del debutto di House of the Dragon, previsto per il 22 agosto su Sky e NOW, ha dichiarato che la campagna ha raggiinto quasi “130 milioni di persone solo negli Stati Uniti”, avendo inoltre delle ripercussioni positive sugli altri progetti e sulle attività dello studio.

Pia Barlow, che si occupa del marketing di HBO, ha dichiarato che l’obiettivo della campagna era di galvanizzare “i nuovi fan e quelli già esistenti”, prevalentemente di età compresa tra 18 e i 54 anni. La campagna doveva generare interesse e aumentare la consapevolezza nei confronti della serie. Tra le fila di HBO si è lavorato collaborando tra vari dipartimenti, proponendo contenuti sulla serie spinoff di Game of Thrones sui social media, sulla piattaforma di streaming, sui network e su altre realtà come Xfinity e Roku, dove è stato realizzato un episodio speciale di The Roku Rundown.

House of the Dragon è stato promosso anche su TBS (20.9%), Discovery (9.1%), TNT (7.7%), CNN (7.4%) e Food Network (6.6%), mentre su HGTV appariva un drago pronto a sputare fuoco durante gli show.

Il 24 luglio Discovery ha poi offerto un video speciale del dietro le quinte della serie durante la Shark Week e l’All Elite Wrestling team di TNT è stato ritratto sull’iconico trono durante il San Diego Comic-Con. In occasione dell’atteso evento che è tornato a svolgersi di persona, inoltre, è stato diffuso un trailer che ha raggiunto quota 18.8 milioni di spettatori, un’app che permette di crescere e gestire draghi, un’esperienza dal vivo chiamata The House of the Dragon: Dragon’s Den, e sui social le visualizzazioni dei contenuti realizzati a San Diego hanno generato 102 milioni di visualizzazioni e 128mila nuovi follower sui social.

I follower di House of the Dragon stanno arrivando a quota 313 milioni e gli annunci compiuti al Comic-Con hanno superato quota 134.2 milioni di visualizzazioni.

Durante la messa in onda della prima stagione su Snapchat saranno poi disponibili dei filtri in realtà aumentata che permetteranno di trasformare i propri scatti con l’apparizione di draghi e altri elementi ispirati al mondo dei Targaryen.

Tra le collaborazioni ideate ci sono anche quelle con Bose, che ha contribuito all’installazione Dragon’s Den al San Diego Comic-Con, e Duolingo che permette di studiare il Valirio sulla propria app.

A Los Angeles il Museo di Storia naturale proporrà invece, dal 5 agosto al 7 settembre, un’esperienza ispirata agli elementi storici che hanno ispirato la serie, esponendo poi costumi e oggetti di scena nei propri spazi.

