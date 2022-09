La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 di House of the Dragon ha fatto chiarezza su un mistero legato a quanto raccontato nei romanzi e in Game of Thrones.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non volete anticipazioni riguardanti gli eventi mostrati nella serie.

Nella puntata si rivela un dettaglio non raccontato nemmeno nel libro di George R.R. Martin, Fire & Blood, riguardante un devastante incendio scoppiato a Harrenhal, castello considerato maledetto.

La proprietà era già stata distrutta dai draghi durante la Guerra di Conquista di Aegon e ogni evento devastante avvenuto al castello veniva legato alla presunta maledizione, tra cui l’incendio in cui hanno perso la vita Lyonel e Harwin Strong. Tra le pagine dell’opera di Martin non era però stata data la causa del rogo, mentre House of the Dragon ha confermato una delle ipotesi dei fan: Larys Strong, figlio di Lyonel e fratello di Harwin, è stato infatti il mandante del letale evento.

I figli di Rhaenyra sono nati dalla relazione della donna con Harwin, non dal matrimonio con Laenor Velaryon. Alicent vorrebbe fare qualcosa e si confida con Ser Larys che decide di occuparsi della questione, offrendo a dei prigionieri che stanno per essere uccisi l’opportunità di rimanere in vita. Gli uomini ritorneranno liberi in cambio di un “favore” e del taglio della lingua. La richiesta è proprio quella di far scoppiare l’incendio a Harrenhal, come si vede negli ultimi minuti.

Alicent affronta poi Larys, sottolineando che non aveva chiesto di uccidere qualcuno, ma questo libera la famiglia da un possibile scandalo e risolve il problema legato al fatto che Viserys non avesse accettato le dimissioni di Lyonel, permettendo così alla regina di provare ad affiancare al re qualcuno di sua fiducia.

Larys, inoltre, erediterà Harrenhal, rimanendo l’unico erede della famiglia Strong.

Che ne pensate della soluzione di uno dei misteri presenti in Game of Thrones grazie alla puntata 6 di House of the Dragon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook