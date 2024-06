La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I gemelli Luke ed Elliott Tittensor hanno commentato quanto accaduto nel secondo episodio della stagione 2 di House of the Dragon ai fratelli Cargyll.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata Ser Criston Cole (Fabien Frankel) ordina ad Arryk di infiltrarsi nella corte di Rhaenyra, sfruttando il fatto che la regina può contare sul sostegno del fratello gemello del cavaliere, Erryk, e provare a eliminare la sovrana.

La missione non va però come sperato e i due si uccidono a vicenda.

Luke, intervistato dal New York Times, ha svelato che non sono delusi per il destino del personaggio perché sono stati felici di essere coinvolti in un progetto di quel tipo, interpretando un legame tra fratelli in un mondo fantastico di cui erano fan.

Elliott ha ricordato che, quando hanno ottenuto il ruolo, hanno fatto delle ricerche sul materiale, partendo dalla conquista di Aegon, e si sono fermati al momento della morte dei loro personaggi, per non rovinarsi la sorpresa quando guarderanno le puntate dello show.

L’interprete di Ser Arryk Cargyll ha quindi parlato del tragico momento spiegando:

Il nostro rapporto e la nostra morte sono davvero un simbolo, non solo di quello che accadrà, ma del tema dell’intera opera, ovvero che si tratta di una famiglia contro un’altra famiglia.

Elliott ha aggiunto che quel simbolismo è connesso in modo naturale al loro legame, avendo un rapporto unico essendo identici.

Luke ha spiegato come questa loro unicità li abbia aiutati anche a girare la scena dello scontro:

Penso aiuti. Si è consapevole di cosa stai affrontato perché hai tutti questi anni in cui sei stato un gemello. Se quella fosse stata una scena tra me e Criston Cole, ad esempio, sarebbe stato un po’ più difficile. Girarla con Elliott l’ha resa più semplice e rilassante, è naturalmente realistica, qualcosa a cui puoi aggrapparti.

Il fratello ha sottolineato:

Si tratta di qualcosa già radicato nella tua psiche, ma non era qualcosa che la prosciugava troppo perché ci abbiamo messo tre giorni a girarla e il lato emotivo è stato nell’ultimo. Si sente decisamente il peso legato ad affrontare qualcosa di quel tipo, quindi è stato bello che gli elementi realmente estremi fossero limitati a un giorno solo

Per prepararsi al combattimento sono state necessarie oltre 30 ore di allenamento con il team degli stunt, in modo da assicurarsi di girare l’intera sequenza senza le controfigure e poter far emergere anche il lato più emozionante della situazione e renderla più realistica.

Luke ha sottolineato che quella scena è stata ideata per essere un po’ “dura, sporca, complicata”, aggiungendo:

Rhaenyra è intrappolata in una gabbia con due leoni che cercano di farsi a pezzi.

Lo scontro è stato inoltre ideato per confondere un po’ gli spettatori che potrebbero chiedersi chi è Arryk e chi è Erryk.

L’intensità della situazione è legata poi al fatto che entrambi abbiano compiuto un giuramento che prevede il fatto di non sposarsi, non possedere nulla, e rinunciare in pratica ai propri diritti, compiendo quindi un enorme sacrificio, per cui c’è bisogno di una personalità specifica. Luke ha spiegato:

Sono come un ordine militare che hanno compiuto un giuramento nei confronti della Chiesa per andare nelle crociate. Erryk e Arryk affrontano la questione davvero seriamente.

Elliott ha concluso:

C’è della bellezza negli opposti di quell’archetipo. C’è la lealtà e il sacrificio di un eroe, ma il lato negativo – portato all’estremo – è che sei così accecato dai tuoi sentimenti causati dal tuo giuramento e dal tuo onore che ucciderai persino tuo fratello. I gemelli mostrano il lato negativo di quello che potrebbe essere considerato un tratto positivo. Un’arma a doppio taglio, non trovate?

Che ne pensate dei commenti dei gemelli Luke ed Elliott Tittensor agli eventi del secondo episodio della stagione 2 di House of the Dragon?

Fonte: New York Times