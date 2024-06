La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Matthew Needham, interprete di Larys Strong in House of the Dragon, svela cosa pensa il suo personaggio della relazione tra Alicent (Olivia Cooke) e Ser Criston (Fabien Frankel).

L’attore ha raccontato a TvLine:

Penso che sia un po’ felice che ad Alicent stia succedendo qualcosa di bello.

Matthew ha continuato:

Penso che lui sia felice che lei, in mezzo a tutta questa specie di miseria e tutto quello che sta succedendo, almeno lei si sta divertendo di notte.

L’interprete di Larys pensa però che essere a conoscenza della relazione della regina possa essere per lui un’importante moneta di scambio. L’omicidio brutale del giovane principe Jaehaerys, nel corso del primo episodio della seconda stagione, è avvenuto infatti mentre Criston e Alicent erano occupati a fare altro… Un segreto che vale la pena conoscere.

