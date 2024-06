La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La prima puntata di House of the Dragon 2, come da tradizione con la saga del Trono di spade, non lesina certo in quanto a violenza e sesso, ma, stando alla dichiarazione fatta da Olivia Cooke, interprete di Alicent Hightower, questa seconda stagione poteva proporre una scena di sesso “animalesco” che, però, è stata tagliata.

Olivia Cooke racconta difatti a Elle magazine di aver lavorato a un passaggio realmente “focoso” che, però, lo showrunner Ryan Condal ha deciso di rimuovere da House of the Dragon 2 perché, a suo dire, non aggiungeva nulla allo sviluppo dei personaggi. Una lettura, questa, che l’attrice non condivide:

Era una scena incasinata forte. Non era bella ed è stata davvero divertente da fare. Penso che Ryan abbia detto che non stavamo imparando nulla di più sui personaggi, cosa con cui non sono completamente d’accordo, ma va bene. È il suo show.

La star ammette poi di essere rimasta sorpresa dall’aver girato meno scene di sesso di quelle che immaginava di dover fare, data la fama della saga:

Pensavo che ce ne sarebbero state molte di più. Sono sollevata dal fatto che, quando sono scene che riguardano me, mostrano Alicent che viene soddisfatta, il che è fantastico e non sembra per nulla gratuito. Sembra che stiamo raccontando una storia.

Che ne pensate? State vedendo House of the Dragon?

FONTE: Elle Magazine