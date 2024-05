La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

Poche ore dopo il lancio del trailer ufficiale, è sulle pagine di EW che vediamo la prima immagine ufficiale di Tom Taylor (La Torre Nera) nei panni di Cregan Stark nella seconda stagione di House of the Dragon.

Nella serie, ambientata centinaia prima de Il Trono di Spade, Cregan è l’attuale Lord di Grande Inverno e il figlio del defunto Rickon Stark, che avevamo visto interpretato da David Hounslow in un cameo della prima stagione, quando giurò fedeltà alla giovane Rhaenyra Targaryen come futura regina di Westeros.

La seconda stagione si svolge alcuni anni dopo, e il figlio di Rhaenyra, il principe Jacaerys Velaryon (Harry Collett), arriva a grande Inverno per chiedere l’aiuto di Cregan e del suo esercito del Nord per sostenere la pretesa di sua madre al Trono di Spade.

Le vicende si basano sul romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, che racconta le vicende di casa Targaryen utilizzando varie fonti e vari punti di vista spesso contrastanti. Non è quindi chiarissimo cosa sia successo davvero quando Jacaerys incontrò Cregan a Grande Inverno: una fonte afferma che i due giovani uomini strinsero un’amicizia immediata e giurarono fedeltà l’uno all’altro con un giuramento di sangue, un’altra sostiene che Jace si innamorò di una donna di nome Sara Snow, figlia bastarda di Rickon, e fu costretto a sposarla dopo che passarono la notte insieme. Ma la serie sarà focalizzata sui Targaryen, e questa vicenda probabilmente non verrà raccontata, come spiega Sara Hess, sceneggiatrice principale assieme a Condal:

“Aspettatevi molto poco [su Sara Snow]. Il nostro punto di vista è sui Targaryen, ed è diviso tra Approdo del Re, Dragonstone e poi quando Daemon [Matt Smith] va ad Harrenhal. Semplicemente non abbiamo gli occhi per essere ovunque allo stesso tempo!

Tuttavia la seconda stagione ha un respiro molto più ampio della prima, come ricorda Condal, che è rimasto impressionato dai set a Grande Inverno:

Mi ha davvero colpito vedere il Nord in questa serie, e come è stato costruito. Quelli sono stati i primi personaggi di cui ho letto 25 anni fa quando ho letto i libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Mi sono ritrovato anni dopo sul set con loro, in una serie che ho co-creato. È stato incredibile.

Negli USA la premiere si terrà il 16 giugno sulla HBO; in Italia la serie andrà in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno.

