House of the Dragon

La stagione 2 di House of the Dragon arriverà sugli schermi di Sky e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti il 17 giugno, e le recensioni internazionali sono particolarmente positive, anticipando l’arrivo sugli schermi di spettacolari scene d’azione e momenti emozionanti.

Alcuni dei critici americani, come Therese Lacson di Collider o William Goodman di The Wrap, hanno scritto che i nuovi episodi migliorano ancora il livello raggiunto nella prima stagione e forse possiedono il potenziale di battere persino quello di Game of Thrones.

Aaron Riccio di Slant Magazine ha invece ricordato come le puntate precedenti abbiano gettato le basi per una seconda stagione più forte e convincente che, come spiega la recensione di Mashable, è molto più esplosiva.

A dividere le opinioni degli spettatori, tuttavia, potrebbero essere alcuni cambiamenti rispetto al romanzo scritto da George R.R. Martin. James Hunt di Screen Rant ha infatti anticipato che ci saranno delle scelte “narrative e legate ai personaggi” con cui i lettori potrebbero non essere d’accordo.

Tra gli elementi che sono stati migliorati, inoltre, ci saranno i figli di Alicent e Rhaenyra, più approfonditi e delineati con attenzione, e i momenti più personali.

Nelle puntate ci saranno inoltre scene d’azione più sanguinose e spettacolari, proponendo “più draghi, battaglie, omicidi, vendetta, piani, scene di nudo frontale e sesso”. Le sequenze permetteranno inoltre di far compiere passi in avanti alla trama.

La seconda stagione sembra quindi aver svelato in modo efficace l’aumento del budget a disposizione. Tra i momenti che i fan apprezzeranno ci saranno anche dei combattimenti in aria che coinvolgono i draghi e nella stagione ci sarà una morte “che riscriverà in modo radicale il destino dei sette regni”.

House of the Dragon, secondo quanto dichiarato dai giornalisti, ci saranno decapitazioni, scene vietate ai minori e morti brutali. Un evento tra i più orribili della saga, tuttavia, non verrà mostrato sugli schermi, ma si sentirà quello che accade e si capirà l’orrore tramite lo sguardo di chi sta vedendolo.

La stagione 2 sembra potrà contare anche su delle interpretazioni molto convincenti, in particolare di Emma D’Arcy e Olivia Cooke nei panni di Rhaenyra e Alicent. A essere promossi dai critici anche Matt Smith, nonostante Daemon sembra non sia un personaggio gestito nel migliore dei modi, Tom Glynn-Carney ed Ewan Mitchell.

A essere criticati sono invece i personaggi di Lord Corlys (Steve Touissant), il cui spazio non sembra sia adeguato, e l’impatto emotivo di alcune delle morti.

