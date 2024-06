La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel secondo episodio della stagione 2 di House of the Dragon si è assistito a un importante momento con protagonisti i gemelli Cargyll, Arryk (Luke Tittensor) ed Erryk (Elliot Tittensor).

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Ser Criston Cole (Fabrien Frankel) prova infatti a sfruttare il fatto che i due cavalieri siano uguali per provare a uccidere la Regina Rhaenyra (Emma D’Arcy). Il tentativo si conclude in modo drammatico con la morte di entrambi i fratelli.

Lo showrunner Ryan Condal ha ricordato come tra le pagine del romanzo di George R.R. Martin lo scontro si svolga in modo leggermente diverso e lui è sempre stato affascinato dal racconto perché Sansa Stark, nei libri della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco, ne propone una versione più “romantica” con i due fratelli che lottano per ore. Nella realtà, tuttavia, lo scontro è più brutale e duro. In alcune versioni dello script i due si insultavano, usando anche il termine ‘traditore’, ma non sembravano situazioni in linea con i personaggi:

Abbiamo queste due persone che si ritrovano in lati diversi del conflitto e non sanno cosa fare con questo giuramento. Penso che questo lo renda maggiormente una tragedia quando si vedono i due fratelli che provano a rispettare la promessa compiuta, ma si ritrovano letteralmente alle prese con un combattimento mortale pur di rispettarla.

Condal ha inoltre lodato lo script firmato da Sara Hess e la regia di Clare Kilner, che ha anche ideato il momento in cui il carro che trasporta il corpo di Jaehaerys rimane bloccato nel fango, situazione che sconvolge Helaena (Phia Saban).

Lo showrunner ha quindi confermato che il ritmo della narrazione nella seconda stagione sarà piuttosto sostenuto e gli eventi si susseguiranno rapidamente, essendoci molto da raccontare.

Che ne pensate dello scontro tra i gemelli Cargyll presente nel secondo episodio della stagione 2 di House of the Dragon?

