La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Steve Toussaint, interprete di Corlys Velaryon, ha rivelato di aver concluso le riprese della stagione 2 di House of the Dragon.

L’attore ha condiviso su Instagram un post in cui ringrazia le persone con cui ha lavorato e dichiara che ora tutto è nelle mani dei montatori, degli esperti in effetti speciali e di chi si occupa della post-produzione. Steve ha concluso dichiarando: “Spero vi piacerà quando potrete vederla!”.

Il prossimo capitolo della serie House of the Dragon sarà composto da otto episodi e dovrebbe arrivare sugli schermi di HBO, in Italia di Sky e NOW, nel 2024.

Nel cast della seconda stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Fonte: ComicBook