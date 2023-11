È ufficiale: non vedremo la seconda stagione di House of the Dragon prima dell’inizio dell’estate del 2024.

Lo ha confermato oggi Casey Bloys della HBO nel presentare i prossimi palinsesti alla stampa a New York. Durante l’evento è stato mostrato in esclusiva il primo trailer della nuova stagione, ma non sono trapelate informazioni riguardo a questo primo sguardo alla serie.

Ricordiamo che la prima stagione della serie, composta da dieci episodi, è andata in onda dal 21 agosto al 23 ottobre 2022. Viste le dichiarazioni di oggi, la stagione (che sarà composta da otto episodi) dovrebbe arrivare intorno a giugno 2024. Le riprese sono iniziate ad aprile di quest’anno e non hanno subito l’impatto dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

Bloys ha anche risposto ad alcune domande dei giornalisti, spiegando che le riprese dello spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, si terranno la prossima primavera.

Nel cast della seconda stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety