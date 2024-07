La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Abbiamo già riportato quello che la regista di House of the Dragon 2×03 ha detto in merito all’inatteso cameo di Milly Alcock nell’ultima puntata trasmessa (e arrivata in streaming) della popolare serie prequel e spin-off de Il trono di spade (ECCO I DETTAGLI).

In un’altra intervista, anche lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, ha potuto parlare della cosa spiegando anche come sia stato possibile organizzare il tutto considerando che Milly Alcock è impegnatissima con i DC Studios, per i quali interpreterà Supergirl sia nel film di Superman che sta girando James Gunn che in quello a lei dedicato che verrà prodotto più in avanti.

È stato molto facile in termini di volontà di farlo. Eravamo entusiasti alla prospettiva di riuscirsci. Milly era ansiosa di tornare e tutti erano eccitati di riaverla con noi. È molto impegnata, quindi è stato complicato gestire il tutto in base al calendario, ma sostanzialmente l’abbiamo avuta per un paio di giorni proprio all’inizio della produzione. Penso che uno dei nostri più grandi successi sia stato mantenere il segreto fino alla fine, dato che è successo proprio all’inizio.

Poi, spiegando il perché abbia voluto inserire la visione della giovane Rhaenyra Targaryen, dice:

Invece di guerre o draghi o immagini di orrore, si trattava più di vedere Daemon Targaryen perseguitato da queste persone alle quali aveva fatto dei torti nel suo passato, in particolare la giovane Rhaenyra. È quella la ragazza che ha preso il suo diritto, non la Rhaenyra adulta, interpretata da Emma D’Arcy. È quella versione di Rhaenyra che lo ha rimosso come erede al trono, e poi è stata nominata erede e ha preso il suo diritto al trono. Come vedrete nella sua storia a Harrenhal, c’è una parte di Daemon che deve fare i conti con il suo passato e con le scelte che ha fatto e le cose che ha fatto.

Che ne pensate del cameo inserito nell’episodio 3 della stagione 2 di House of the Dragon?

