La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Olivia Cooke ha parlato del matrimonio combinato tra Viserys e Alicent in House of the Dragon.

Ospite del podcast ufficiale di Game of Thrones, Olivia Cooke ha parlato dell’amore e del rispetto tra Alicent e Viserys:

Credo di si. Penso che provi un amore vero per Viserys. Penso che un affetto e un amore siano davvero cresciuti, ma penso che sia anche perché hanno avuto dei bambini. Ma Alicent è quasi diventata una custode principale per Viserys nei suoi vari disturbi. Ma non so se lo rispetta. Non so se pensa che sia il miglior sovrano possibile. Penso che lei pensi che sia troppo tenero e questo è probabilmente a causa del modo in cui gestisce la sua relazione con Rhaenyra. Ed è così accecato dal suo amore per i suoi figli che non vede le loro malefatte.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

