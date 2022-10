La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon ha chiuso la sua corsa in bellezza negli Stati Uniti, con un decimo episodio che ha segnato un importante record di ascolti.

Più di nove milioni di persone (per la precisione 9.3 milioni) si sono sintonizzate domenica sera per vedere il decimo e ultimo episodio della serie: si tratta degli ascolti più alti per un finale di stagione sulla HBO dalla conclusione di Il Trono di Spade nel maggio del 2019 (che fu visto da 19.3 milioni di spettatori). I dati comunicati, che combinano informazioni provenienti da Nielsen e informazioni interne, sono relativi a tutte le piattaforme su cui è stato visto l’episodio nel corso della serata, quindi sia linearmente su HBO che non linearmente su HBO Max (quattro messe in onda via cavo e gli stream della serata).

I nove episodi precedenti, in media, sono poi saliti a 29 milioni di spettatori negli Stati Uniti: triplicando quindi i dati di ascolto della prima serata. Si tratta di un dato leggermente inferiore ai 32.8 milioni di spettatori medi che aveva avuto la settima e penultima stagione di Game of Thrones.

Ricordiamo che il primo episodio della serie era stato visto da circa 10 milioni di spettatori nella prima serata, battendo i record della HBO. Nel corso della stagione gli ascolti sono cresciuti per poi calare e stabilizzarsi, una chiusura quasi in pari con l’esordio è un dato invidiabile che dà man forte ai piani di Warner Bros. Discovery per sviluppare altre stagioni della serie.

HBO segnala anche che fuori dagli USA la serie ha battuto l’ultima stagione di Game of Thrones diventando il titolo HBO più visto in America Latina, Europa, Sud Est Asiatico, Hong Kong e Taiwan.

Vi ricordiamo che in Italia la serie è disponibile su Sky e in streaming su NOW. Le riprese della seconda stagione inizieranno in Spagna nelle prime settimane del 2023.

Fonte: Variety