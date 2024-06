La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Dopo la premiere della stagione 2 di House of the Dragon, molti spettatori si sono domandati se il cane di Cheese fosse stato veramente ferito durante la scena finale.

Mark Stobbart, l’attore che ha interpretato Cheese nella premiere della stagione 2 di House of the Dragon, ha pubblicato un post su Instagram per rassicurare gli spettatori che il cane non è stato ferito.

House of the Dragon è disponibile su Now.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant