La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Funko ha presentato le nuove versioni dei POP dedicati alla serie House of the Dragon che comprendono anche Caraxes, uno dei draghi mostrati negli episodi, nella versione standard e in quella metallica.

Lo spinoff di Game of Thrones che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo ha già una sua linea di riproduzioni realizzate dalla popolare azienda e i nuovi arrivi in vendita comprendono anche Daemon Targaryen mentre tiene in mano un uovo di drago.

I Funko di Caraxes sono un’esclusiva del WB Shop e di Target, mentre il POP che ritrae il personaggio interpretato da Matt Smith sarà messo in vendita sui canali ufficiali di Funko.

La linea comprende poi Otto Hightower, Alicent nella versione standard e mentre tiene in mano il pugnale, Corlys Velaryon, viserys Targaryen, Daemon Targaryen, Rhaneyra Targaryen e il drago Syrax.

Che ne pensate dei nuovi Funko Pop di House of the Dragon? Lasciate un commento!

Nel cast dello spinoff prequel di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: ComicBook