La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon sta per tornare con una seconda stagione il 6 giugno su HBO. Matt Smith, Olivia Cooke ed Emma D’Arcy hanno condiviso con Deadline cosa il pubblico deve aspettarsi dalla nuova stagione.

Per Cooke, che interpreta Alicent Hightower, ritornare sul set è stato un po’ come tornare a casa e suggerisce che il suo personaggio lascerà finalmente il castello in cui ci siamo abituati a vederla:

Capiamo i personaggi alla perfezione e, in un certo senso, stiamo tornando a casa. Non abbiamo paura del testo né dei grandi set che sono come una seconda casa. Sono andata in Spagna. Sono andata in Galles e sono andata nel Surrey. Sono entusiasta che le persone mi vedano fuori dal castello.

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) è invece entusiasta di come emozioni personali e politica si intreccino alla perfezione:

Parte della magia che il [team di scrittura] ha costruito in questa stagione è proprio quanto siano intrecciate le emozioni personali con i disegni politici. Per me, è in quel momento che lo show ha davvero funzionato.

Conclude Matt Smith (Daemon Targaryen) suggerendo che dovremo aspettarci delle vibes alla Game of Thrones più forti:

Questa volta, si avvicina alla formula del vecchio Game of Thrones, dove esplori diversi mondi e angoli del mondo di Westeros.

In Italia gli otto episodi della nuova stagione di House of the Dragon saranno disponibile su Sky e NOW. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

