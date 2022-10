La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel season finale di House of the Dragon è stato mostrato un nuovo drago, scena che era già presente nei primi trailer della serie, ecco i dettagli della creatura.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni e non avete letto il libro Fire & Blood.

Daemon, in vista dello scontro con Alicent e Aegon, decide che bisogna avere a disposizione più draghi e svela che ci sono alcune creature a Westeros che non hanno attualmente un cavaliere. Il personaggio di Matt Smith va quindi in una delle location dove si trova un drago e inizia a cantare, cercando di ottenerne la fiducia e iniziare a controllarlo.

Daemon non pronuncia il nome del drago, ma tra le pagine si svela che si tratta di Vermithor, in precedenza di proprietà di re Jaehaerys Targaryen, che ha deciso di nominare come suo erede Viserys, preferendolo a Rhaenys che era una donna.

Quando il sovrano è morto, Vermithor non ha più avuto un cavaliere. La creatura è una delle più grandi del regno, solo Vhagar, ora legato a Aemond, e Balerion, morto prima dell’inizio della storia di House of the Dragon, hanno dimensioni più imponenti.

Vermithor ha inoltre circa 100 anni quando Daemon gli si avvicina.

Nelle pagine di Fire & Blood Vermithor non si lascia avvicinare da molte persone, ma permette poi a un bastardo chiamato Hugh Hammer di cavalcarlo.

Che ne pensate del nuovo drago mostrato nel season finale di House of the Dragon? Lasciate un commento!

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: ComicBook