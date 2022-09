La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 di House of the Dragon porta in scena anche i Lannister, con Lord Jason che ha una grossa parte durante le celebrazioni per il compleanno del piccolo Aegon. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Lord Jason e il suo gemello Tyland, sono entrambi interpretati da Jason Hall, attore che ha partecipato anche alla prima stagione di Game of Thrones come Ser Hugh della Valle. durante il suo primo approccio con Rhaenyra, Jason nomina non solo Castelgranito, ma anche luoghi molto importanti come la Barriera e il Sunset Sea.

Più avanti nell’episodio, Otto Hightower menziona “Le Leggi degli Dei e degli Uomini” che oltre a essere parte integrante del discorso di successione, è un velato riferimento a uno degli episodi più importanti di Game of Thrones dedicato ai Lannister: quello del processo di Tyrion, intitolato proprio così.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

