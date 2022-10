La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel season finale di House of the Dragon c’è un elemento legato alla storia di Rhaenyra e Alicent che collega la puntata al pilot.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nel decimo episodio.

Otto Hightower (Rhys Ifans), nel season finale, si presenta da Rhaenyra (Emma D’Arcy) per conto di Alicent (Olivia Cooke), nel tentativo di farle accettare il fatto che Aegon sia re. Il padre della moglie di Viserys consegna quindi a Rhaenyra una pagina di un libro, dichiarando:

La regina Alicent non ha dimenticato l’affetto che una volta provavate una per l’altra. Non c’è bisogno di far scorrere il sangue, in modo che il regno possa andare avanti in pace.

Rhaenyra non dà una risposta a Otto, provando a guadagnare del tempo per prendere una decisione, poi diventata scontata a causa della morte di Lucerys.

La pagina è tratta dallo stesso libro che Alicent e Rhaenyra stavano leggendo insieme nel primo episodio, come dimostrano le immagini condivise online, periodo in cui le giovani erano molto amiche.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Che ne pensate dell’elemento della storia di Alicent e Rhaenyra che lega il pilot al season finale di House of the Dragon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook