Dal prossimo episodio di House of the Dragon Emily Carey lascerà il ruolo di Alicent a Olivia Cooke a causa di un salto temporale di dieci anni.

L’attrice ha parlato della sua ultima apparizione come Alicent con Variety e ha svelato che lei e Olivia Cooke non si sono incontrate per molto tempo, nonostante interpretassero lo stesso personaggio:

Non ci siamo nemmeno incontrate per molto tempo. Succedono così tante cose in questo intervallo di 10 anni… stiamo passando da bambine praticamente a donne a tutti gli effetti. C’è un sacco di cose da fare per crescere in quel mix, quindi è un po’ come se stessimo interpretando in modo completamente diverso le persone.

È molto strano, avere così tanta libertà e così tanta proprietà di un ruolo, e poi non essere nemmeno in grado di leggere il resto delle sceneggiature, perché era così top secret. Sono incredibilmente entusiasta di vedere Olivia ed Emma D’Arcy, che interpreta l’adulta Rhaenyra fare la loro parte. Sono entrambe le persone più adorabili di sempre e ho ammirato come lavora Olivia per anni e anni. Quindi per essere in grado di consegnarle un ruolo a lei tra tutti mi riempie di tanta gioia e orgoglio.

Non vedo l’ora di vedere gli episodi e guardare effettivamente la serie da spettatore, senza essere coinvolta. Posso effettivamente prenderla dal punto di vista del pubblico, il che è abbastanza carino.