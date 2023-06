Nei primi episodi di House of the Dragon avviene un importante cambiamento nel cast: Milly Alcock ed Emily Carey hanno infatti interpretato Rhaenyra e Alicent solo nelle prime puntate, venendo poi sostituite da Emma D’Arcy e Olivia Cooke.

Proprio Olivia aveva ammesso nel 2022:

D’Arcy ha ora spiegato che non c’è stato bisogno di condividere i propri appunti e idee con le giovani che hanno avuto lo stesso ruolo:

Non c’erano delle leggi riguardanti il modo in cui interpretare Rhaenyra. Non ho pensato inoltre fosse necessario. Penso che qualcosa di davvero bello riguardante il modo in cui è stata costruita la prima stagione sia che dà una specie di distanza tangibile rispetto all’infanzia. Provo davvero la sensazione che la me stessa da giovane sia piuttosto separata da chi sono ora e posso quasi vedere i confini della persona che ero da bambina in modo più chiaro rispetto a come riesco a vedere me stessa attualmente. Ho amato come questo è stato rappresentato nello show.