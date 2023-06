La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Emma D’Arcy ha svelato di essersi confrontata con Emilia Clarke prima delle riprese di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones dedicata alla storia della famiglia Targaryen.

L’attrice ha infatti raccontato che ha avuto modo di parlare con l’interprete di Daenerys che, con lei, è stata “meravigliosa e generosa”.

Emma, che nello show prequel di Game of Thrones ha il ruolo di Rhaenyra Targaryen, ha spiegato:

Mi ha detto molte cose che, onestamente, non dirò a nessuno. Sono inoltre davvero fortunata. Quella parrucca è una benedizione.

D’Arcy ha aggiunto:

Le persone non mi riconoscono, quindi la mia vita quotidiana non è praticamente cambiata, aspetto per cui sono davvero grata.

La star di House of the Dragon ha ribadito:

Sento che l’abilità di osservare gli altri e non essere osservata sia di fondamentale importanza per il nostro lavoro. Immagino me ne fossi realmente preoccupata.

Che ne pensate? Cosa pensate abbia detto Emilia Clarke a Emma D’Arcy prima delle riprese di House of the Dragon?

Fonte: The Hollywood Reporter