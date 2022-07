La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Emma D’Arcy è una delle protagoniste di House of the Dragon e, in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l’attrice ha parlato della rappresentazione delle donne nello spinoff di Game of Thrones grazie a Rhaenyra.

L’interprete del membro della famiglia Targaryn ha dichiarato che il suo personaggio sarà alle prese con gli ostacoli rappresentati dall’essere una donna, ossessionata dalla mascolinità e considererà essere un uomo legato al concetto di libertà.

Emma ha sottolineato:

Lei è una persona che si sente in disaccordo con il mondo in cui viene capita dal mondo, anche questa etichetta di Delizia del Reame, che implica una passività, essere un oggetto dell’ammirazione delle persone. Ed è come se avesse un doppelganger.

D’Arcy ha aggiunto:

Il doppelganger è Rhaenyra nata maschio, che può accedere a tutte le cose che desidera e pensa siano sue. Ha questo legame fantastico con lo zio Daemon. Per certi versi sono fatti nello stesso modo e, tuttavia, e regole per loro sono completamente diverse.

Nella serie si darà quindi maggiore spazio alle tematiche sociali esistenti nell’universo creato da George R.R. Martin, mostrando personaggi femminili che lottano contro le regole che vengono loro imposte.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Emma D’Arcy sulla rappresentazione delle donne in House of the Dragon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW