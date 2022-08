La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il secondo episodio di House of the Dragon ha registrato un aumento nei dati di ascolto con un positivo +2% rispetto al primo episodio. La puntata, secondo quanto dichiarato da Warner Bros Discovery, è stata vista da 10.2 milioni di spettatori su HBO e HBO Max.

La première aveva stabilito il record come miglior debutto di sempre con ben 10 milioni di spettatori sintonizzati sul nuovo show tratto dai romanzi di George R.R. Martin, ottenendo un risultato incredibilmente positivo considerando che Game of Thrones aveva debuttato sugli schermi di HBO raggiungendo quota 4.2 milioni di spettatori nel 2011.

La cifra, grazie alle visioni successive alla prima messa in onda, è poi cresciuta fino a 20 milioni, avvicinandosi ora a 25 milioni.

L’ottava stagione dello show originale era arrivato anche a 17.9 milioni di spettatori al suo debutto sugli schermi, superando quota 10.3 con la seconda puntata.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Variety