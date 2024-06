La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La star di House of the Dragon Ewan Mitchell, interprete di Aemond Targaryen nella serie TV targata HBO, ha spiegato nel corso di un’intervista di non aver mai visto Il trono di spade e di non volerlo fare soprattutto ora che è impegnato con la serie prequel.

Dice l’attore:

Non ho visto mai visto Game of Thrones originale. Ho una confessione da fare. Non l’ho mai visto e non volevo guardarlo nel momento in cui sono stato ingaggiato per questo ruolo. Non volevo che influenzasse le mie decisioni in alcun modo, forma o maniera, sia consapevolmente che inconsapevolmente. Volevo portare qualcosa di fresco. Aemond è unico nel suo genere.

La stagione 2 di House of the Dragon arriva su Sky e NOW a partire dal prossimo 17 giugno.

