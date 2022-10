La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La prima stagione di House of the Dragon si sta per concludere e Fabian Frankel, interprete di Criston Cole, ha condiviso delle foto del dietro le quinte della serie.

Nelle immagini condivise dall’attore si possono vedere dei momenti di leggerezza e divertimento con Emma D’Arcy, Paddy Considine con il suo trucco da “Viserys malato”, i due fratelli gemelli Elliot e Luke Tittensor che hanno interpretato Arryk ed Erryk Cargyll, e qualche attimo delle pause tra un ciak e l’altro sui set dove viene usato lo schermo verde con al centro Rhys Ifans, Olivia Cooke e Phia Saban.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Che ne pensate delle foto del dietro le quinte di House of thr Dragon condivise da Fabian Frankel?

Fonte: Instagram