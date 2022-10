La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Google ha celebrato un meme legato a House of the Dragon diventato virale realizzando un’animazione che è apparsa a sorpresa online come easter egg durante le ricerche dei fan.

Durante la promozione della serie, Emma D’Arcy aveva dato il via a numerosi commenti e creazioni dei fan spiegando a Olivia Cooke il suo cocktail preferito: “Negroni… Sbagliato… con il Prosecco”.

Ora Google ha ricordato quelle dichiarazioni facendo apparire le braccia di Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen, distinguibili dai colori dei loro vestiti, mentre brindano bevendo un gin martini e un Negroni Sbagliato.

L’animazione appare cercando “Emma D’Arcy”, “Olivia Cooke” o “Negroni Sbagliato”, ma non “gin martini”.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

