House of the Dragon

House of the Dragon sta ottenendo ottimi dati di ascolto e tra i suoi fan sembra esserci anche Kit Harington, interprete di Jon Snow in Game of Thrones.

L’attore, intervistato da ET Canada, ha condiviso la sua opinione dopo la visione dei primi episodi:

La sto realmente apprezzando. Il mio amico Miguel Sapochnik è lo showrunner e mi sta davvero piacendo. Penso abbiano fatto un lavoro fantastico.

Harington ha proseguito spiegando:

Iniziare uno show completamente nuovo nello stesso tipo di regno e renderlo indipendente dalla serie originale è una situazione strana. Penso che però ci siano realmente riusciti.

Kit, prossimamente, potrebbe tornare nell’universo creato da George R.R. Martin grazie a uno spinoff dedicato alle avventure di Jon Snow di cui è stato ideatore. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e non ha ancora ottenuto il via libera all’inizio della produzione da parte di HBO. Bisognerà quindi attendere per scoprire se la serie arriverà realmente sugli schermi.

