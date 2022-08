La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon arriverà sugli schermi il 22 agosto, su Sky e NOW, e i fan che si troveranno a Londra potranno festeggiare il debutto dello spinoff prequel di Game of Thrones posando sul trono della serie nella suggestiva cornice della Torre di Londra.

Gli episodi sono ambientati secoli prima di quanto mostrato nello show originale e il trono che verrà mostrato rappresenta maggiormente un simbolo del potere che aveva la famiglia Targaryen. Un comunicato ufficiale ribadisce che verrà mostrato un Trono molto più grandioso e decadente, composto dalle spade contorte e fuse dei nemici sconfitti dai Targaryen, ideato per rappresentare l’enorme potere e dell’influenza che la casata aveva in quell’epoca.

I fan potranno scattarsi una foto di fronte all’imponente riproduzione negli spazi della Torre di Londra, con delle guardie reali, che si occuperanno della sicurezza, e degli stendardi con il simbolo dei Targaryen. Grazie alla presenza di un QR code, inoltre, i passanti potranno scoprire ulteriori dettagli sulla serie.

A Londra si svolgerà anche un’attesa première la prossima settimana e, dopo l’evento, il trono verrà portato in “tour” in vari luoghi del Regno Unito.

HBO, nel frattempo, ha inoltre condiviso un nuovo poster della serie:

