George R.R. Martin ha rivelato che avrebbe voluto iniziare la storia raccontata nella serie House of the Dragon con gli eventi ambientati 40 anni prima rispetto a quanto mostrato nel pilot.

Lo scrittore, intervistato da Penguin Random House, ha infatti raccontato quali erano i suoi progetti per lo spin-off di Game of Thrones:

Una delle questioni più importanti con tutti questi sceneggiatori era da dove iniziare. Lo showrunner Ryan Condal ha iniziato nel primo episodio con il Grande Concilio in cui i Lord hanno votato l’erede di Jaehaerys, che ha appena perso suo figlio Baelon, morto per un’appendicite. Quindi chi è il suo erede ora? E i lord hanno votato Viserys preferendolo a Rhaenys.

Martin ha però ammesso che aveva discusso a lungo per capire il momento migliore dove iniziare quella storia. Uno degli autori aveva proposto di iniziare con la morte di Aemma, la prima moglie di Viserys, altri direttamente con la morte del sovrano. George ha sottolineato:

Avrei iniziato circa 40 anni prima con l’episodio che avrei chiamato ‘L’erede e la Riserva’, in cui i due figli di Jaehaerys, Aemon e Baelon, sono vivi. Avremmo visto l’amicizia, ma anche la rivalità tra i due lati della grandiosa casata. Aemon muore in un incidente in cui un arciere di Myr lo colpisce per errore a Tarth e poi Jaehaerys deve decidere chi diventerà il nuovo erede. Si tratta della figlia del figlio maggiore che è appena morto o il suo secondo figlio, che ha a sua volta dei figli ed è un uomo mentre lei è semplicemente una teenager?