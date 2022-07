La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nel cast di House of the Dragon c’è anche l’attore Matt Smith nel ruolo di Daemon Targaryen e un articolo di The Hollywood Reporter rivela qualche retroscena sulla sua partecipazione al progetto spinoff di Game of thrones e sull’infortunio subito durante le riprese.

Il magazine ricorda infatti che inizialmente i fan della saga di George R.R. Martin avevano criticato la scelta dell’attore britannico, ritenendolo poco adatto al ruolo essendo ancora ricordato come star di Doctor Who e associato all’immagine del Signore del tempo.

I produttori, tuttavia, erano rimasti convinti da “una strana qualità androgina” che lo rendeva perfetto per la parte, oltre al fatto che “l’attore svanisce nel ruolo sullo schermo”.

Matt ha inoltre svelato il suo approccio al personaggio:

Tra le pagine Daemon può sembrare realmente una cosa sola. Sono sempre stato interessato al tentativo di sovvertirlo un po’ in qualcosa di diverso. Penso ci sia una specie di natura strana e sensibile in lui e un po’ di lealtà genuina e qualità umaniste che si possono togliere e vedere.

Durante una scena d’azione realizzata in Portogallo, Matt è stato al centro di un piccolo incidente che gli ha causato dei problemi a un disco cervicale e ha dovuto continuare il lavoro sul set nonostante il dolore:

Si tratta di un fastidioso dolore al collo, letteralmente, fisicamente e metaforicamente.

A distanza di mesi dalla fine delle riprese della prima stagione, Smith è ancora impegnato nella riabilitazione fisica e deve sottoporsi ad alcune terapie.

Che ne pensate della scelta di Matt Smith per il ruolo di Daemon in House of the Dragon? Lasciate un commento!

Fonte: The Hollywood Reporter