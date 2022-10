Matt Smith, interprete di Daemon, è tornato a parlare delle scene di sesso contenute in House of the Dragon.

L’attore, intervistato dal Los Angeles Times, ha parlato del fatto che il suo personaggio abbia avuto degli incontri piuttosto discutibili con la nipote Rhaenyra prima di sposarla. Matt ha sottolineato:

È dura. Stai ponendoti costantemente delle domande in proposito. Ma devi mettere da parte la moralità moderna.

La star britannica ha infatti ricordato:

È una storia, e la storia richiede che questi due personaggi facciano quello. Quindi lo fai.

Smith ha però lodato il modo in cui sono state affrontate le riprese sul set:

Penso che siamo stati fortunati con Clare Kilner, regista dell’episodio King of the Narrow Sea. Ha gestito le scene di sesso nel modo migliore..

Che ne pensate dei commenti di Matt Smith sulle scene di sesso in House of the Dragon? Lasciate un commento!

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Los Angeles Times