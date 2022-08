La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La serie House of the Dragon riporterà sugli schermi l’universo di Game of Thrones e uno degli elementi che non sembra essere cambiato rispetto alla serie originale è la quantità di scene di sesso presenti nella serie, in arrivo il 22 giugno su Sky e NOW.

A rivelarlo è stato Matt Smith in una recente intervista a Rolling Stone.

L’interprete di Daemon Targaryen nello spinoff prequel ha spiegato:

Ti ritrovi a chiederti ‘Abbiamo bisogno di un’altra scena di sesso?’. E loro dicono ‘Sì, ne abbiamo bisogno’. Immagino ci si debba chiedere ‘Cosa state facendo? State rappresentando i libri o state diluendoli per rappresentare l’epoca in cui stiamo vivendo?’. E penso in realtà sia il nostro lavoro rappresentare i libri in modo veritiero e onesto, come sono stati scritti.

Smith ha però ammesso che pensa il suo personaggio abbia troppe scene di sesso:

Sì, un po’ troppe, se chiedete la mia opinione.

In precedenza il regista e co-showrunner Miguel Sapochnik aveva dichiarato su questo elemento della narrazione:

Metteremo in luce quell’aspetto. Non si può ignorare la violenza che è stata compiuta sulle donne dagli uomini in quell’epoca. Non dovrebbe essere sminuita e non dovrebbe essere glorificata.

Che ne pensate dei commenti di Matt Smith sulle scene di sesso in House of the Dragon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

