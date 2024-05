La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Olivia Cooke ha rivelato la sua reazione dopo essere diventata protagonista di un meme diventato virale su TikTok durante la promozione di House of the Dragon.

L’interprete di Alicent stava infatti partecipando ad alcune interviste con Emma D’Arcy, che ha il ruolo di Rhaenyra, quando hanno svelato i propri drink preferiti. Emma aveva espresso la sua preferenza per il Negroni Sbagliato e Olivia aveva commentato con un marcato accento di Manchester dicendo semplicemente “Stunnin!”. La reazione era nata anche dalla situazione in cui si trovavano le attrici, alle prese con il jet lag e impegnate a farsi ridere a vicenda per superare i tanti impegni.

Il video ha dato vita a numerosi meme che Cooke ha odiato, come ha raccontato a Entertainment Weekly:

Ero in un pub. Una donna mi ha aperto la porta e ha detto con un forte accento spagnolo: “Stunnin!’. Ho pensato: ‘O mio dio. Oltre un decennio di lavoro ridotto a una singola parola nel mio lessico.

D’Arcy ha invece affrontato la situazione con filosofia:

Non ho niente di illuminante da dire sulla questione perché è davvero difficile sapere come reagire quando diventi un meme.

Olivia ha inoltre svelato che hanno girato una scena per la promozione della stagione 2 di House of the Dragon in cui sono entrambe su una scacchiera a grandezza naturale e l’attrice ha pensato subito ai meme legati a Harry Potter:

Onestamente, quando siamo arrivate sul set e ho visto la scacchiera, ho pensato. ‘Bene, è finita’. Era un pensiero fisso nella mia testa. Ho pensato. ‘Questa è una tortura. Fisicamente non possiamo farlo’… Lavori per otto mesi ed è triste quando viene fottutamente ridotto a uno stupido TikTok, e questo mi rattrista.

Che ne pensate della reazione di Olivia Cooke ai meme diventati virali durante la promozione di House of the Dragon?

Negli USA la première della stagione 2 di House of The Dragon si terrà il 16 giugno sulla HBO; in Italia la serie andrà in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno.

