Paddy Considine ha rubato la scena ai propri colleghi durante l’episodio 8 di House of the Dragon, disponibile da lunedì su Now.

Si tratta dell’ultimo episodio con l’attore che, per l’occasione, ha ringraziato i fan e i colleghi su Instagram. In particolar modo ha ringraziato Sian Brooke, che ha interpretato la moglie Aemma nel primo episodio. Potete leggere il post qui sotto:

Grazie per le vostre parole gentili. Non posso rispondere a tutti i commenti, ma vorrei farvi sapere che vi leggo tutti e non mi scivolano addosso. È stata un’avventura incredibile in cui mi sono fatto molti nuovi amici che saranno con me per il resto della mia vita. Vorrei ringraziare i creatori per avermi concesso la libertà di fare mio Viserys. Non ho mai amato così tanto un personaggio. Voglio che Sian Brooke percepisca enorme amore e rispetto anche se ha partecipato solo per pochi giorni. Ma ha cambiato il mio personaggio con la sua brillante interpretazione e il suo impegno nel lavoro. L’impatto è rimasto con me fino alle mie ultime parole improvvisate. Ha sbloccato il pezzo mancante del puzzle e ha permesso alla mia storia di chiudere il cerchio. Dal momento in cui muore, muore anche Viserys. Era una storia d’amore. Questo è il segreto che ho portato con me. Per quanto sia malato, lui stesso non richiede mai alcuna cura. Accetta tranquillamente la sua sofferenza, senza mai perdonare se stesso per aver sottoposto la sua amata moglie a tali torture nei suoi ultimi momenti. Viserys per me è stato un regalo. Sono così onorato che mi abbia trovato. Ora, non c’è più.