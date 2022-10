La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Paddy Considine ha svelato di non aver visto nessun episodio di House of the Dragon dopo il pilota della serie tv.

L’attore ha svelato che non ha visto neanche un episodio dopo il primo, perché non gli piace vedersi:

No, non l’ho fatto, e non sono sicuro che lo farò mai. Non ho visto niente oltre l’episodio 2, davvero. Ad alcune persone non piace guardarsi e io sono una di quelle persone. È debilitante. Tendo a stare lontano. Sono sicuro che qualcuno mi mostrerà una fotografia di quelle scene.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Comic Book