La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e NOW, ha tra i suoi protagonisti Paddy Considine, interprete di Re Viserys Targaryen, e l’attore ha svelato che aveva rifiutato un ruolo in Game of Thrones.

L’attore, intervistato da The Sunday Times, ha raccontato che il suo agente gli aveva chiesto se fosse interessato a recitare nello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin. Paddy, tuttavia, ha rifiutato senza nemmeno leggere lo script:

Ha detto ‘Ci sono dei draghi’. E ho risposto ‘No grazie’. Non l’ho nemmeno letto.

Dopo aver perso l’occasione di fare parte del cast della serie HBO, Considine non ha rischiato di compiere lo stesso errore quando si è presentata la possibilità di lavorare a House of the Dragon.

Paddy ha poi svelato quale è stata la sua fonte di ispirazione:

Viserys era basato su mia madre. Era la donna più potente che io abbia mai conosciuto, per molto tempo. Fino a quando si è lasciata andare. Verso la fine della sua vita mia madre aveva il diabete. Ho adorato mia madre. Ma la sua malattia è diventata la sua comfort zone ed è stato tragico assistere a quel declino. Ho messo quello, più la sua gentilezza e il suo amore, in Viserys.

Che ne pensate del fatto che Paddy Considine avesse rifiutato un ruolo in Game of Thrones? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: IndieWire