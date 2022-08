Al termine del primo episodio di House of the Dragon, re Viserys deve compiere una scelta molto difficile, commentata dal suo interprete Paddy Considine.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Viserys, dopo la morte della moglie Aemma (Sian Brooke) avvenuta nel tentativo di mantenere in vita il bambino che ha in grembo, che perde poi a sua volta la vita, deve infatti decidere chi sarà il suo successore. Nonostante il fratello Daemon (Matt Smith) sembri destinato a sedersi sul trono, il sovrano decide che è sua figlia Rhaenyra (Milly Alcock), la scelta migliore.

Considine ha spiegato:

L’attore ha sottolineato:

Sente istintivamente che può fidarsi di lei e che ascolterebbe abbastanza da capire cosa serve per governare nel modo migliore il regno. Penso sia come dare al proprio figlio un peso e sapere che sulla superficie sembra un dono, ma è una maledizione. Si tratta di una situazione come dare qualcosa che sarà il compito più difficile che si possa avere nella propria vita. Stai dando tutto questi problemi. Lei è l’unica in cui crede e di cui può fidarsi. Non penso sia particolarmente politico e non penso sia per snobbare Daemon, semplicemente penso che sia convinto che sia la scelta giusta.