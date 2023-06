La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Peter Dinklage ha svelato che non ha ancora visto la serie House of the Dragon essendosi concesso una pausa dall’universo di Game of Thrones dopo aver interpretato per otto stagioni Tyrion.

L’attore, intervistato da Entertainment Tonight, ha spiegato parlando della serie prequel:

Non l’ho ancora vista. Avevo bisogno di una “pausa dai draghi”.

Peter ha poi aggiunto:

Ho semplicemente lavorato a quella serie così a lungo. E ho guardato altre cose. Ma ho intenzione di farlo. Ho sentito che è davvero buona.

Dinklage ha quindi svelato:

Ho visto molti episodi di Rick and Morty. Ho amato davvero Ozark e serie di quel tipo.

