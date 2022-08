La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Se da un lato assistiamo al rinnovo per la stagione 2 di House of the Dragon, dall’altro sbocciano le prime polemiche relative alla troppa violenza della scena del parto.

Per chi ancora non lo sapesse, nel primo episodio il Re Viserys compie un’ardua scelta, sacrificare la moglie per far nascere il proprio erede. Purtroppo anche il bambino morirà da lì a poco. La scena è stata criticata soprattutto per l’assenza di disclaimer all’inizio dell’episodio, che non hanno avvertito della presenza di un momento così truce.

Jen Coates, la direttrice dell’organizzazione benefica Sands, ha dichiarato alla BBC l’importanza per queste serie tv di rendere le persone consapevoli di ciò che potrebbe essere mostrato:

Penso che sia abbastanza traumatico per chiunque in realtà. Con almeno 13 bambini che muoiono ogni giorno nel Regno Unito, la situazione ha un impatto diretto anche su un’enorme comunità di persone. In questo modo, le persone possono essere preparate a ciò che succedere decidere di guardare o saltare scene o episodi particolari.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Deadline