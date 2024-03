La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

HBO ha pubblicato dei nuovi poster per la stagione 2 di House of the Dragon, annunciando anche un nuovo trailer per domani, giovedì 21 marzo.

Qui sotto potete vedere l’immagine completa formata da tutti e sei i poster, e condivisa dai canali social di Now e Sky, che confermano l’arrivo del trailer per domani:

Qui sotto invece trovate i poster singoli, nella loro versione inglese:

L’appuntamento col trailer della stagione 2 di House of the Dragon è quindi per domani.

Nel cast della seconda stagione, composta da otto episodi, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

Cosa ne pensate dei poster della stagione 2 di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

I fan, ma anche quanti non abbiano ancora mai visto la prima stagione o Il Trono di Spade e vogliano arrivare preparati all’appuntamento della prossima estate, possono rivedere o recuperare la prima stagione di House of the Dragon nonché tutte le stagioni della serie dei record on demand su Sky e in streaming su NOW.

