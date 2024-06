La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Ryan Condal, showrunner di House of the Dragon, ha parlato nel dettaglio del litigio tra Rhaenyra e Daemon.

In una recente intervista con TVLine, Condal ha analizzato la scena, parlando di quanto è successo anche nella stagione 1 di House of the Dragon tra Rhaenyra e Daemon:

Penso che il litigio sia stato un po’ interrotto, la discussione era chiaramente in corso tra Daemon e Rhaenyra nell’episodio 10 della prima stagione in cui lui le ha messo le mani addosso in un modo davvero inquietante perché si sentiva come se fosse stato tenuto fuori dal gioco. Dalle parole di Viserys e dal segreto delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Non penso che nulla di tutto ciò sia stato risolto. È stato semplicemente messo in sospeso quando Luke è morto. Quindi, quando Rhaenyra ritorna e Daemon reagisce, si aprono tutte queste ferite nascoste e ciò li costringe a una vera analisi del loro matrimonio.

