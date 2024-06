A pochi giorni dal ritorno sugli schermi (in Italia di Sky e NOW dal 17 giugno), la serie House of the Dragon ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3.

A dicembre George R.R. Martin aveva anticipato la possibile conferma da parte di HBO dichiarando che il team di autori era già al lavoro sui possibili capitoli 3 e 4 del progetto tratto dal suo romanzo Fire & Blood, ideato come prequel di Game of Thrones.

Francesca Orsi, Vice presidente e responsabile della programmazione di HBO, ha dichiarato:

George, Ryan e il resto dei nostri incredibili produttori esecutivi, membri del cast e della troupe, hanno raggiunto nuove vette con la fenomenale seconda stagione di House of the Dragon. Siamo ammirati dallo sforzo dalle dimensioni simili a un drago che l’intero team ha compiuto nella creazione di una spettacolare stagione 2, con una portata e una grandezza che hanno paragoni solo con il suo cuore. Non potremmo essere più elettrizzati nel continuare la storia dei Targaryen e guardare questo team mentre brilla di nuovo per la stagione tre.

Che ne pensate? Siete felici per il rinnovo di House of the Dragon per la stagione 3?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline