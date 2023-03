La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon tornerà prossimamente con la stagione 2 e Ryan Condal, showrunner dello spinoff prequel di Game of Thrones, ha condiviso un’interessante anticipazione.

Il produttore ha svelato che le riprese delle puntate inedite inizieranno a breve e ha risposto a un commento di George R.R. Martin regalando uno spoiler.

Lo scrittore ha infatti dichiarato di non essere rimasto colpito dai draghi mostrati nello show originale perché “erano tutti uguali”. Martin ha però sottolineato che la situazione è cambiata in House of the Dragon:

Avevano personalità. Sono diventati vivi. Per me è stata una grandiosa soddisfazione.

Condal ha quindi anticipato che nelle prossime puntate ci saranno cinque nuovi draghi, senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Per ora lo showrunner non ha potuto condividere ulteriori spoiler sulla seconda stagione, il cui arrivo sugli schermi televisivi sembra avverrà verso la fine del 2024.

Durante l’evento organizzato dal sindacato dei registi nella giornata di martedì c’è stato inoltre spazio per delle riflessioni sui personaggi e sull’adattamento dei libri di Martin. George ha spiegato che Fire & Blood è stata solo la base di partenza:

Era un libro di storia immaginario. Tra le pagine si dichiara che la regina Emma Arryn muore durante il parto e il figlio poco dopo. Non c’è nulla sulla scena di parto più terribile mai vista in tv. Quello è totalmente lavoro di Condal e dei suoi sceneggiatori.

Lo scrittore ha inoltre sottolineato che è dispiaciuto per non aver potuto trascorrere più tempo sul set della prima stagione perché era a Santa Fe a lavorare al suo prossimo libro.

Che ne pensate della piccola anticipazione sulla stagione 2 di House of the Dragon condivisa da Ryan Condal? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline