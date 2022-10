La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella serie House of the Dragon c’è stato brevemente spazio per Harwin Stong, interpretato da Ryan Corr che l’ha paragonato a Oberyn Martell.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella serie Harwin è il padre dei figli della principessa Rhaenyra e viene poi ucciso su ordine del fratello Larys che ingaggia degli uomini condannati a morte per far scoppiare un incendio a Harrenhal, in cui perdono la vita il cavaliere e il padre.

Corr ha spiegato:

Ho parlato con gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan Condal nelle prime fasi della produzione. Penso sia stato Ryan a parlarmi del personaggio di Pedro Pascal in Game of Thrones, la Vipera Rossa, e di come fosse stato presente per poco tempo ma al tempo stesso fosse stato in grado di rendere memorabile la sua presenza, ricordando la sua presenza a lungo dopo la sua morte e nel corso della serie. Ovviamente sono dei personaggi molto diversi, ma il loro impatto è simile.

L’attore ha inoltre parlato dell’importanza di mostrare il rapporto di Harwin con i figli:

Volevo esplorare delle idee di forza che non fossero esclusivamente legate a quella di forza fisica. La forza nell’onore, la forza nell’amore per una famiglia e di rimanere felicemente sempre nelle retrovie. E ho avuto io stesso un padre davvero incredibile che è sempre stato presente, ha sempre detto a me e a mia sorella ‘Sapete, la mia vita è dedicata a voi, punto’. E ha vissuto rispettando quell’idea. Ho sempre considerato quell’aspetto di lui una dimostrazione di forza. Immagino di aver voluto proporre quell’idea.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: AV Club