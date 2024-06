La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Empire ha svelato una nuova immagine dalla seconda stagione di House of the Dragon che ci mostra Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower.

“Alicent è al picco del suo potere” ha raccontato l’attrice. “Deve fare i conti con il compito che crede che Viserys le abbia dato, e si sente piuttosto abbagliata e speciale ora che la sua prole siede sul trono“.

Quanto al rapporto con Rhaenyra ha poi aggiunto:

C’è la nostalgia nei confronti delle versioni passate di quella persona. Ci sono ancora delle braci a cui Alicent si aggrappa, ma in questo nuovo mondo, per quanto Alicent cerchi di allontanare un disastro nucleare, non c’è molto spazio per l’amore nel caso di Rhaenyra.

La seconda stagione di House of the Dragon arriverà su Sky e NOW a partire dal 17 giugno. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

