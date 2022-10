La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon sembra destinata ad andare oltre la stagione 2, le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023.

Lo showrunner Ryan Condal ha infatti accennato al futuro del progetto tratto da Fire & Blood durante un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

Lo sceneggiatore e produttore ha così dichiarato:

Sono davvero concentrato sui 10 episodi che sono di fronte a me in questo momento. C’è decisamente ancora molto da narrare dopo la seconda stagione.

Condal ha inoltre aggiunto:

Questa è la storia di una dinastia Targaryen che è andata avanti per 150 anni dopo gli eventi mostrati nel finale della stagione uno. Re e regine arrivano e se ne vanno, e la storia va avanti. Quindi la questione è meno legata a dove si concluderà la storia e maggiormente su dove far scendere il sipario della serie. Perché è una storia ancora in corso che viene scritta da George R.R. Martin mentre noi proseguiamo con la produzione.

Lo showrunner ha ricordato:

Non è come Cronache del ghiaccio e del fuoco in cui la fine è l’epilogo della storia. Questa è la fine di un capitolo della storia, e poi ne inizia un altro. Quindi ‘Non lo so ancora’ è la risposta onesta a quella domanda. Ma ci concederemo il tempo di cui abbiamo bisogno per raccontare questa storia e quando ci sarà bisogno che arrivi alla sua fine, allora si concluderà.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate? Sareste felici se House of the Dragon andrà oltre la stagione 2?

Fonte: The Hollywood Reporter