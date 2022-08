La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel primo episodio di House of the Dragon, ora disponibile su NOW, c’è una scena molto cruenta, che ha particolarmente colpito gli spettatori. Ovviamente, se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura così da non subire alcuno spoiler.

Stiamo parlando del momento che mostra il parto dove Aemma, la moglie di Viserys, muore mentre da alla luce il piccolo Baelon, che purtroppo morirà poco dopo. Dopo averne svelato i retroscena, Miguel Sapochnik, showrunner e regista dell’episodio, è sceso più nel dettaglio della sua lavorazione, raccontando a Insider come il suo team ha impiegato molto tempo per assicurarsi che “non glorificasse” la morte e per far sì che sembrasse “terribilmente reale” senza essere eccessivo o eccessivsamente lunga. Per essere sicuri di questo, si sono rivolti direttamente al pubblico femminile:

Abbiamo fatto in modo di mostrarlo al maggior numero possibile di donne e abbiamo posto la stessa domanda: “Era troppo violento per voi?” E all’unanimità la risposta è stata: “No“. Spesso la risposta è stata “Semmai lo deve essere di più“.

Sapochnik rivela poi di aver accolto i commenti ricevuti dalle donne dopo aver mostrato loro alcuni spezzoni della scena, che gli hanno fatto pensare che la mancanza di scelta data ad Aemma fosse “davvero importante” da evidenziare:

Non dovremmo evitare di parlare di quello che è successo, perché sta sollevando una questione che tocca particolarmente le donne, cioè l’idea di scelta. Aemma non ha la possibilità di scegliere. Viene di fatto uccisa dal marito. E questa è una buon indice della situazione in cui versa il mondo in cui viviamo.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile da oggi 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

