Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel season finale di House of the Dragon il personaggio di Aemond ha un ruolo molto importante, ma lo showrunner Ryan Condal ha voluto in parte difenderlo dalle accuse di essere psicopatico.

Negli ultimi minuti si assiste all’inseguimento compiuto da Aemond, mentre cavalca il suo drago Vhagar, di Lucerys, con lo scopo di vendicarsi di quando da bambino ha perso un occhio. Il giovane non riesce però a controllare la reazione di Vhagar che attacca il suo “avversario” e uccide Lucerys e il suo drago.

La serie mostra la reazione sorpresa di Aemond, rendendo quindi chiaro che non aveva intenzione di uccidere.

Condal ha quindi spiegato:

Aemond non è decisamente senza colpa per quello che è accaduto a Luke. Ma Aemond era inoltre un ragazzino che è stato bullizzato e preso in giro per la maggior parte della sua vita perché non aveva un drago. Ora ne possiede uno e cavalca il drago più grande esistente al mondo. Penso stesse mostrando al suo rivale che non sarebbe stato intimidito o preso in giro, elemento probabilmente più in gioco rispetto al provare a diventare un assassino di parenti. Quello sarebbe stato davvero poco calcolato e stupido da parte di Aemond, facendolo all’innizio, quando i pezzi si stanno muovendo sulla scacchiera e si stanno stabilendo le lealtà, capendo chi stringerà un patto che prevede un matrimonio per garantire quegli eserciti…

Lo showrunner ha quindi ribadito:

Sarebbe veramente stupido per Aemond lanciare ordigni subito fuori dal cancello e dare il via a una guerra con i draghi, ma è esattamente quello che finisce per fare perché perde il controllo delle cose. Si tratta di una scena complessa. Aemond non è senza colpe, ma non è nemmeno uno psicopatico senza un pensiero razionale.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: The Hollywood Reporter